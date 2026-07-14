Muğla'da orman yangını

Milas'ın Gürçamlar Mahallesi, Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da gerçekleştirdikleri sortilerle çalışmalara destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangına havadan 8 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 personelle müdahale ediliyor.

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