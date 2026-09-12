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        Haberler Gündem Muş'ta gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan yaşamını yitirdi

        Muş'ta gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan yaşamını yitirdi

        Muş'un Eğirmeç köyü kırsalında gölete giren 13 yaşındaki İsmail Ayhan, boğularak hayatını kaybetti. AFAD ve dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 21:35 Güncelleme:
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        Gölete giren çocuk hayatını kaybetti

        Acı olay Eğirmeç köyü kırsalındaki gölette meydana geldi. Gölete giren İsmail Ayhan, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ile Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlar sevk edildi.

        DALGIÇ EKİPLERİ KÜÇÜĞÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

        Ekiplerin gölette başlattığı arama çalışmaları sonucunda İsmail Ayhan’a ulaşıldı.

        Sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #ismail Ayhan
        #Muş gölet
        #haberler
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