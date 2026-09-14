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        Haberler Gündem Müstehcen içerik ürettiği tespit edilen 58 sanal medya hesabına erişim engeli

        Müstehcen içerik ürettiği tespit edilen 58 sanal medya hesabına erişim engeli

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, müstehcen içerik ve LGBT propagandası yaptığı belirlenen 58 sanal medya hesabına erişim engeli kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 17:33 Güncelleme:
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        58 sanal medya hesabına erişim engeli

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı sanal medya hesapları üzerinden müstehcen içerik ve LGBT propagandası niteliğinde paylaşımlarda bulunan hesaplar üzerine soruşturma başlatıldı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 58 sanal medya hesabı tespit edildi. Bakırköy 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği kararınca hesaplara erişim engeli kararı verildi. Alınan kararın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirildiği öğrenildi.

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