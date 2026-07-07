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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de tartıştığı ağabeyinin evini ateşe verdi

        Nevşehir'de tartıştığı ağabeyinin evini ateşe verdi

        Nevşehir'de bir kişi tartıştığı ağabeyinin evini yaktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 03:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tartıştığı ağabeyinin evini ateşe verdi

        Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Merkez ilçeye bağlı 350 Evler Kırçiçeği Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katında yaşayan O.K. ile kardeşi M.K. arasında tartışma çıktı.

        İki kardeş arasında yaşanan arbedenin ardından O.K. şikayetçi olmak için emniyete gitti. Bunun üzerine M.K, ağabeyi O.K'ya ait olan evi ateşe verip kaçtı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan M.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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