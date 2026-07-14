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        Oğlunun cenazesinden sonra anne de hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmail Dursun'un (54) cenazesinin defnedilmesinden yaklaşık 3 saat sonra yatalak hasta olan annesi Behiye Dursun (81) da yaşamını yitirdi. Anne ile oğul, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 20:47 Güncelleme:
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        Oğlunun cenazesinden 3 saat sonra anne de hayatını kaybetti

        Nusaybin ilçesinde rahatsızlanan İsmail Dursun, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada kan kanseri şüphesiyle tedavisine başlanılan Dursun'un kısa süre sonra beyin kanaması geçirdiği öne sürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Dursun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        İsmail Dursun'un cenazesi, defin işlemleri öncesi Nusaybin'deki baba ocağına getirildi. Evde yaşanan acı sırasında ileri yaşa bağlı hastalıklar nedeniyle yatalak olan annesi Behiye Dursun fenalaştı. Oğlunun Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verilmesinden yaklaşık 3 saat sonra durumu ağırlaşan Behiye Dursun için sağlık ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Behiye Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Behiye Dursun'un cenazesi de işlemlerinin ardından Hacılar Mezarlığı'nda oğlunun yanına defnedildi.

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