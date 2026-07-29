Ordu'da dereye 35 bin alabalık bırakıldı

Ordu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından orman içi sularda bulunan balık varlığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Deresi'nde balık salım programı düzenlendi.

Program kapsamında Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Üretme İstasyonu'nda 2026 yılında üretilen 35 bin doğal alabalık yavrusu Çambaşı Deresi'ne bırakıldı.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ersin Çakır, dereye bırakılan balıkların takibinin yapılacağını belirterek, proje ile doğal su kaynaklarındaki alabalık popülasyonunun desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ekosistemlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Balık salım programına Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Kabadüz Kaymakamı Görkem Nalçacı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Necati Kahvecioğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ersin Çakır ile vatandaşlar katıldı.