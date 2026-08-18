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        ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy yeniden atandı

        Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeniden atandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 02:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy yeniden atandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, bakanlıklarda ve kamu kurumlarında atama ve görevden almalar gerçekleşti.

        PROF. DR. BAYRAM ALİ ERSOY YENİDEN ATANDI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yeniden ÖSYM Başkanlığına atandı.

        Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu getirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt görevden alınırken, boşalan göreve Fatma Yiğiter Kara atandı. Bakanlığın Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü de görevden alındı.

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        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Engin Akyol atandı.

        Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alınırken, Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ve Abdulvahap Afşin atandı.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alındı.

        Bakanlıkta Personel Genel Müdürlüğüne Sabire Firdes Terzi, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Azili, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin ve Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Hasan Şahin atandı.

        Gelir İdaresi Başkanlığında Aksaray Defterdarlığına Naci Günaydın, Artvin Defterdarlığına Mustafa Aydın, Balıkesir Defterdarlığına Serkan Mehmet Ersoy, Çankırı Defterdarlığına Hasan Aydınoğlu, Hakkari Defterdarlığına Mesut Çalışır, Mardin Defterdarlığına Şahin Demirci, Muğla Defterdarlığına Sakarya Defterdarı İlhan Akçay, Sakarya Defterdarlığına Balıkesir Defterdarı Ayhan Yaman, Siirt Defterdarlığına Yusuf İpekçi, Şırnak Defterdarlığına Hasan Öztaş ve Van Defterdarlığına Ali Gündoğdu atandı.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA 3 ATAMA

        İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Mehmet Parlak, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığına İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Özdemir, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Tekin atandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı görevden alındı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven görevden alınırken, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ceyhun Bozçalar atandı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #Resmi Gazete
        #ÖSYM
        #Atama kararları
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