Otobüs ile otomobilin arasında kaldı!
Şişli Mecidiyeköy'de seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yol kenarında park halindeki otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Otobüs ile otomobil arasında sıkışarak yaralanan kişinin kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 00:32 Güncelleme:
Şişli'de İETT'ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran yayaya çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, gündüz saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. İETT''ye bağlı seyir halindeki özel halk otobüsü yol kenarındaki otomobilin yanında duran kişiye çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yaralanan kişinin yoldan geçen otobüs ile park halindeki otomobilin arasında kaldığı anlar yer aldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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