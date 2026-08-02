Otomobil bariyere çarpıp alev aldı: 3 astsubay yaralandı

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞIYOR

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi Ilıca mevkiindeki tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına müdahale çalışmaları, rüzgarın da etkisiyle güçlükle yürütülüyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ile 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerini t... Daha Fazla Göster Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi Ilıca mevkiindeki tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına müdahale çalışmaları, rüzgarın da etkisiyle güçlükle yürütülüyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ile 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerini tahliye ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından 4 minibüs bölgeye yönlendirildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel, "Şu anda mahallelerden tahliye yok. Araçlarımızı tedbir amaçlı bekletiyoruz" dedi.(DHA) Daha Az Göster