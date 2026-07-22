Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel’in yeni partisinin manifestosu hazır: “Ne eski CHP ne de merkez sağ”

        Özgür Özel’in yeni partisinin manifestosu hazır: “Ne eski CHP ne de merkez sağ”

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisine veda ederken, yeni partinin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Habertürk'ten Bülent Aydemir de yeni partinin altı sütun üzerine inşa edileceğini belirterek, "Parti söyleminde kutuplaştırıcı dile yer verilmeyecek; muhafazakâr seçmeni dışlamayan, milliyetçi hassasiyetleri gözeten ve kentli orta sınıfı yeniden siyasete çekecek kapsayıcı bir dil kullanılacak" ifadelerini kullandı

        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Ne eski CHP ne de merkez sağ"

        Özgür Özel’in TBMM grubunda açıkladığı yeni siyasi hareketinin programı büyük ölçüde tamamlandı.

        Edindiğim bilgilere göre; parti yönetimi, “CHP’nin devamı” görüntüsü vermekten özellikle kaçınacak.

        Parti programına yönelik hazırlanan metin, “devletle kavga etmeyen ama iktidarı sert eleştiren ve denetleyen, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi çizgisini korurken toplumun bütün kesimlerine açılan yeni bir merkez” iddiasıyla şekillendiriliyor.

        Parti kurmayları, hazırlıkları “yeni bir tabela değil, yeni bir siyaset dili” olarak tanımlıyor.

        Ankara kulislerinde konuşulan taslak programa göre öne çıkan başlıklar şöyle:

        REKLAM

        ALTI SÜTUN ÜZERİNE İNŞA

        Parti programının omurgasını altı temel ilke oluşturacak.

        •⁠ ⁠Güçlü demokrasi ve hukuk devleti

        İlk madde yargı bağımsızlığı olacak. HSK’nın yapısının değiştirilmesi, kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesi ve temel hakların güvence altına alınması hedeflenecek.

        •⁠ ⁠Üreten ekonomi

        Faize dayalı büyüme yerine üretim, ihracat ve yüksek teknoloji yatırımlarını önceleyen yeni ekonomik model savunulacak. Sanayici, çiftçi ve KOBİ merkezli kalkınma planı hazırlanıyor.

        •⁠ ⁠Temiz siyaset

        Milletvekilleri ve belediye başkanları için etik sözleşmesi hazırlanacak. Kamu ihalelerinde tam şeffaflık ve siyasi finansmanın denetlenmesi parti programına girecek.

        •⁠ ⁠Sosyal devlet 2.0

        Emekliler, gençler ve çalışan yoksullar için gelir destekleri, aile sigortası ve fırsat eşitliği politikaları genişletilecek.

        REKLAM

        •⁠ ⁠Yerel yönetim reformu

        Belediyelerin mali bağımsızlığını artıracak düzenlemeler ile merkezi idarenin yetkilerinin bir bölümünün yerele devredilmesi önerilecek.

        •⁠ ⁠Avrupa standartlarında demokrasi

        AB üyelik hedefi korunacak ancak dış politikada Türkiye’nin ulusal çıkarlarını önceleyen daha dengeli bir yaklaşım benimsenecek.

        CHP’DEN FARKLILAŞACAK

        Kulislerde en dikkat çekici değerlendirme ise partinin ideolojik konumuna ilişkin.

        Edindiğim bilgilere göre hazırlık ekibi, “yüzde 25’e sıkışan muhalefet” anlayışını aşmayı hedefliyor. Bu nedenle parti söyleminde kutuplaştırıcı dile yer verilmeyecek; muhafazakâr seçmeni dışlamayan, milliyetçi hassasiyetleri gözeten ve kentli orta sınıfı yeniden siyasete çekecek kapsayıcı bir dil kullanılacak.

        KURUCU KADRO GENİŞLEYECEK

        Ankara’da konuşulanlara göre sadece CHP’den ayrılacak isimler değil, eski bürokratlar, akademisyenler, iş dünyasından temsilciler ve gençlerin de kurucu kadroda yer alması planlanıyor.

        Özellikle ekonomi, hukuk ve dış politika alanlarında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerle temasların sürdüğü belirtiliyor.

        HEDEF ERKEN SEÇİM

        Parti kaynakları, yeni oluşumun yalnızca 2028 seçimlerine hazırlanan bir yapı olmayacağını, olası bir erken seçim senaryosuna göre teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırıldığını ifade ediyor. Bu kapsamda kuruluşun ardından kısa sürede 81 ilde örgütlenmenin tamamlanması hedefleniyor.

        Ankara kulislerinde dile getirilen değerlendirmeye göre Özgür Özel, yeni partisini “iktidarın alternatifi” olarak konumlandıracak; CHP’nin mevcut siyasal sınırlarını aşan, merkez seçmene hitap eden yeni bir siyasi hikâye yazmayı amaçlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 19 Temmuz 2026 (AHBAP Soruşturmasında Yeni Gözaltı)

        ABD ordusu 8. gecede İran'ı vurdu. ABD'nin İran operasyonları genişliyor. AHBAP soruşturmasında yeni gözaltı. İstanbul için 4 deprem senaryosu. Ukrayna Rusya'yı İHA'larla hedef aldı. Artık bunun adı "Sonsuz savaş" mı? Arjantin'e antipati neden arttı? Final maçı heyecanı İspanya'da nasıl? Yargıtay'da...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?