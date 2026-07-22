Özgür Özel’in yeni partisinin manifestosu hazır: “Ne eski CHP ne de merkez sağ”
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisine veda ederken, yeni partinin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Habertürk'ten Bülent Aydemir de yeni partinin altı sütun üzerine inşa edileceğini belirterek, "Parti söyleminde kutuplaştırıcı dile yer verilmeyecek; muhafazakâr seçmeni dışlamayan, milliyetçi hassasiyetleri gözeten ve kentli orta sınıfı yeniden siyasete çekecek kapsayıcı bir dil kullanılacak" ifadelerini kullandı
Özgür Özel’in TBMM grubunda açıkladığı yeni siyasi hareketinin programı büyük ölçüde tamamlandı.
Edindiğim bilgilere göre; parti yönetimi, “CHP’nin devamı” görüntüsü vermekten özellikle kaçınacak.
Parti programına yönelik hazırlanan metin, “devletle kavga etmeyen ama iktidarı sert eleştiren ve denetleyen, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi çizgisini korurken toplumun bütün kesimlerine açılan yeni bir merkez” iddiasıyla şekillendiriliyor.
Parti kurmayları, hazırlıkları “yeni bir tabela değil, yeni bir siyaset dili” olarak tanımlıyor.
Ankara kulislerinde konuşulan taslak programa göre öne çıkan başlıklar şöyle:
ALTI SÜTUN ÜZERİNE İNŞA
Parti programının omurgasını altı temel ilke oluşturacak.
• Güçlü demokrasi ve hukuk devleti
İlk madde yargı bağımsızlığı olacak. HSK’nın yapısının değiştirilmesi, kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesi ve temel hakların güvence altına alınması hedeflenecek.
• Üreten ekonomi
Faize dayalı büyüme yerine üretim, ihracat ve yüksek teknoloji yatırımlarını önceleyen yeni ekonomik model savunulacak. Sanayici, çiftçi ve KOBİ merkezli kalkınma planı hazırlanıyor.
• Temiz siyaset
Milletvekilleri ve belediye başkanları için etik sözleşmesi hazırlanacak. Kamu ihalelerinde tam şeffaflık ve siyasi finansmanın denetlenmesi parti programına girecek.
• Sosyal devlet 2.0
Emekliler, gençler ve çalışan yoksullar için gelir destekleri, aile sigortası ve fırsat eşitliği politikaları genişletilecek.
• Yerel yönetim reformu
Belediyelerin mali bağımsızlığını artıracak düzenlemeler ile merkezi idarenin yetkilerinin bir bölümünün yerele devredilmesi önerilecek.
• Avrupa standartlarında demokrasi
AB üyelik hedefi korunacak ancak dış politikada Türkiye’nin ulusal çıkarlarını önceleyen daha dengeli bir yaklaşım benimsenecek.
CHP’DEN FARKLILAŞACAK
Kulislerde en dikkat çekici değerlendirme ise partinin ideolojik konumuna ilişkin.
Edindiğim bilgilere göre hazırlık ekibi, “yüzde 25’e sıkışan muhalefet” anlayışını aşmayı hedefliyor. Bu nedenle parti söyleminde kutuplaştırıcı dile yer verilmeyecek; muhafazakâr seçmeni dışlamayan, milliyetçi hassasiyetleri gözeten ve kentli orta sınıfı yeniden siyasete çekecek kapsayıcı bir dil kullanılacak.
KURUCU KADRO GENİŞLEYECEK
Ankara’da konuşulanlara göre sadece CHP’den ayrılacak isimler değil, eski bürokratlar, akademisyenler, iş dünyasından temsilciler ve gençlerin de kurucu kadroda yer alması planlanıyor.
Özellikle ekonomi, hukuk ve dış politika alanlarında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerle temasların sürdüğü belirtiliyor.
HEDEF ERKEN SEÇİM
Parti kaynakları, yeni oluşumun yalnızca 2028 seçimlerine hazırlanan bir yapı olmayacağını, olası bir erken seçim senaryosuna göre teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırıldığını ifade ediyor. Bu kapsamda kuruluşun ardından kısa sürede 81 ilde örgütlenmenin tamamlanması hedefleniyor.
Ankara kulislerinde dile getirilen değerlendirmeye göre Özgür Özel, yeni partisini “iktidarın alternatifi” olarak konumlandıracak; CHP’nin mevcut siyasal sınırlarını aşan, merkez seçmene hitap eden yeni bir siyasi hikâye yazmayı amaçlayacak.