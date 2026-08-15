Polatlı'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Berat Koyuncu yönetimindeki motosiklet ile U.D.Ç. idaresindeki otomobil, kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Koyuncu'nun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.