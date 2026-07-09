Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Rıhtıma çarpan bot patladı! 1 ölü!

        Rıhtıma çarpan bot patladı! 1 ölü!

        Muğla'da rıhtıma çarparak patlayan botta yangın çıktı. Feci olayda patlama sırasında botta bulunan 20 yaşındaki Mert Özcan ağır yaralandı. Tedavi altına alınan Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rıhtıma çarpan bot patladı! 1 ölü!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalışma yapıldığı esnada gaz kolu takılı kalan 8 metrelik şişme botun rıhtıma çarparak patlaması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina bölgesinde 8 Temmuz günü öğle saatlerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, bir motoryata ait yardımcı 8 metrelik şişme botta temizlik yapılırken gaz kolu takılı kaldı. Bir anda ileriye atılan şişme bot, rıhtıma çarparak patladı.

        Patlama sırasında botta bulunan 20 yaşındaki Mert Özcan ağır yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Vücudunda yanıklar meydana gelen genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı. İki liderin havalimanındaki samimi diyaloğu dikkat çekti. Samimi diyalogda ABD başkanlarını taşıyan başkanlık uçağı olan Air Force One konuşuld...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        CAATSA yaptırımlarını Trump tek başına kaldırabilir mi?
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Süreçte gözler çerçeve yasada: Teklif Meclis’e geliyor
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        Aracında silahlı saldırıya uğradı, kaçmaya çalışırken kazada öldü
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu