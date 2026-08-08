Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Şehir hastaneleri dünyada zirvede

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine kazandırılan 115 yataklı ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi’nin açılışına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda hastanenin tanıtım videosu gösterildi. ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de konuşma yaparak hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

MEMİŞOĞLU: ŞEHİR HASTANELERİ DÜNYANIN EN ÜST SEVİYESİNDE

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık altyapısında önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, “Şehir hastaneleri teknolojik olarak da altyapı olarak da dünyanın en üst seviye sağlık hizmet binaları ve alanlarıdır” dedi.

KACIR: SAĞLIKTA GÜÇLÜ BİR ALTYAPIYA ULAŞTIK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise son 23 yılda Türkiye’nin savunma sanayisinden uydu teknolojilerine, otomotivden enerjiye ve sağlık altyapısına kadar birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye’nin ileri teknoloji geliştirme ve üretme kapasitesinin güçlendiğini belirten Kacır, TOGG, yerli uydu teknolojileri, enerji yatırımları ve savunma sanayisindeki gelişmelere dikkati çekti.

Sağlık alanında geçmişte yaşanan sorunları hatırlatan Kacır, hastane kuyruklarının, ilaç teminindeki güçlüklerin ve sosyal güvenlik kurumlarına göre farklı hastanelere gitme zorunluluğunun geride kaldığını ifade etti.

Kacır, “Bugün şehir hastaneleriyle, modern devlet hastaneleriyle, güçlü sağlık altyapısıyla, ileri teknolojiye sahip tanı ve tedavi imkanlarıyla milletimize çok daha yüksek standartlarda hizmet sunan bir devlet kapasitemiz var” diye konuştu.

Kacır, sağlık alanındaki dönüşümün önemli dayanaklarından birinin de Türkiye’nin geliştirdiği üretim ve teknoloji altyapısı olduğunu belirtti.

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