Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Şehir hastaneleri dünyada zirvede

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Şehir hastaneleri dünyada zirvede

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde açılan 115 yataklı ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi'nde yaptığı konuşmada, şehir hastanelerinin teknolojik altyapı ve sağlık hizmetleri açısından dünyanın en üst seviyesindeki sağlık tesisleri arasında yer aldığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 21:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şehir hastaneleri dünyada zirvede

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine kazandırılan 115 yataklı ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi’nin açılışına katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda hastanenin tanıtım videosu gösterildi. ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de konuşma yaparak hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        MEMİŞOĞLU: ŞEHİR HASTANELERİ DÜNYANIN EN ÜST SEVİYESİNDE

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık altyapısında önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, “Şehir hastaneleri teknolojik olarak da altyapı olarak da dünyanın en üst seviye sağlık hizmet binaları ve alanlarıdır” dedi.

        KACIR: SAĞLIKTA GÜÇLÜ BİR ALTYAPIYA ULAŞTIK

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise son 23 yılda Türkiye’nin savunma sanayisinden uydu teknolojilerine, otomotivden enerjiye ve sağlık altyapısına kadar birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

        Türkiye’nin ileri teknoloji geliştirme ve üretme kapasitesinin güçlendiğini belirten Kacır, TOGG, yerli uydu teknolojileri, enerji yatırımları ve savunma sanayisindeki gelişmelere dikkati çekti.

        Sağlık alanında geçmişte yaşanan sorunları hatırlatan Kacır, hastane kuyruklarının, ilaç teminindeki güçlüklerin ve sosyal güvenlik kurumlarına göre farklı hastanelere gitme zorunluluğunun geride kaldığını ifade etti.

        Kacır, “Bugün şehir hastaneleriyle, modern devlet hastaneleriyle, güçlü sağlık altyapısıyla, ileri teknolojiye sahip tanı ve tedavi imkanlarıyla milletimize çok daha yüksek standartlarda hizmet sunan bir devlet kapasitemiz var” diye konuştu.

        Kacır, sağlık alanındaki dönüşümün önemli dayanaklarından birinin de Türkiye’nin geliştirdiği üretim ve teknoloji altyapısı olduğunu belirtti.

        FOTO: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kemal Memişoğlu
        #şehir hastaneler
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı 3904348
        Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı 3904348
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Cansever hayatını kaybetti
        Cansever hayatını kaybetti
        İki bakan Esenyurt’ta
        İki bakan Esenyurt’ta
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Tekke'den Salah açıklaması!
        Tekke'den Salah açıklaması!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek