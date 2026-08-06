Şahinbey'de 703 kilogram ürün imha edildi

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, saklama şartlarına uygun olmadığı belirlenen toplam 703 kilogram et, tavuk ve sakatat ürünü ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, ilgili işletme hakkında da cezai işlem uygulandı.

Denetimi ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Halkımızın sağlığı kırmızı çizgimiz. Zabıta ekiplerimiz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiği denetimlerde, saklama şartlarına uygun olmayan 703 kilogram et, tavuk ve sakatat ürünü imha ederek, ilgili işletme hakkında da gerekli cezai işlem uyguladı. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.