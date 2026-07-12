Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şair Ahmet Telli için cenaze töreni

        Şair Ahmet Telli için cenaze töreni

        Tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında vefat eden şair ve yazar Ahmet Telli için İnşaat Mühendisleri Odası'nda tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 14:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şair Ahmet Telli için cenaze töreni

        Şair ve yazar Ahmet Telli, bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 10 Temmuz'da hayatını kaybetti.

        Telli için Necatibey'de bulunan İnşaat Mühendisleri Odası'nın konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Telli'nin kızı Eylül Telli Büyük, babasının aylardır süren hastalığı boyunca desteğini esirgemeyenlere teşekkür etti.

        Büyük, babasının ömrünü şiire ve kaleme adadığını belirterek, "Bugün burada bir vedanın ağırlığı ile değil, bir ömrün bize bıraktığı ışığın etrafında buluştuk. Babam haksızlık karşısında susmazdı, insan sevgisini şiirlerinden hiç eksik etmezdi. Bize vicdanı ve dayanışmayı öğretti." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Merhum şairin hayatından kesitlerin yer aldığı videonun da gösterildiği törene, Telli'nin eşi Aysel Telli, oğlu Hakkı Telli, yakınları ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da katıldı.

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise törene çelenk gönderdi. Telli'nin naaşı, Karşıyaka Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        ŞAİR AHMET TELLİ

        Çankırı'da 1946'da doğan Ahmet Telli, öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. 1970'li yıllardan itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan, toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri arasında yer alan Telli, şiirin yanı sıra deneme ve inceleme türlerinde de çok sayıda eser kaleme aldı.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavga kamerada; 6 yaralı

        Şanlıurfa'da bir gün arayla iki grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis 11 kişiyi gözaltına alırken, kavga anı cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Denizde koyu sohbet
        Denizde koyu sohbet
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Çocuklarıyla eğlendiler
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı