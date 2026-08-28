Sakarya fabrikada gaz sızıntısı: 15 işçi hastanelik oldu
Sakarya Kaynarca'daki tavuk kesim fabrikasında yapılan bakım onarım sırasında, soğutma sisteminin deposundan sızan gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 01:56 Güncelleme:
Kaynarca ilçesi Büyükkaynarca Mahallesi'nde faaliyet gösteren tavuk kesim fabrikasında bakım onarım ekibinin çalışması esnasında bazı işçiler rahatsızlandı.
Soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusundaki sızıntıdan etkilendiği değerlendirilen 15 işçi Kaynarca Devlet Hastanesine başvurdu. AA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olayın ardından yapılan ihbar üzerine jandarma ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tesiste inceleme başlattı.
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