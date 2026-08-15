Samsun Bafra’da 3’üncü kattan düşen Sevilay Dönge hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 23 yaşındaki Sevilay Dönge hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında F.K. isimli bir kişi gözaltına alındı
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 18:13 Güncelleme:
Samsun’un Bafra ilçesinde 23 yaşındaki Sevilay Dönge, 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
3’ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ
Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Güven Sokak’ta meydana geldi. Sevilay Dönge, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 3’üncü katındaki dairenin balkonundan düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dönge’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Dönge’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında F.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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