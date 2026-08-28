Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Yakakent ilçesinde N.A. idaresindeki otomobil, Samsun -Sinop karayolunda kontrolden çıkarak İ.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan T.A., Z.A., Y.A., G.A., Z.A., B.D.Ç., A.B.Ç. ve H.A. Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.