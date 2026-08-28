Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

        Samsun Yakakent'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 04:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yakakent ilçesinde N.A. idaresindeki otomobil, Samsun-Sinop karayolunda kontrolden çıkarak İ.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan T.A., Z.A., Y.A., G.A., Z.A., B.D.Ç., A.B.Ç. ve H.A. Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        #Yakakent
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Gürlek: Şahin’in sözleri dosyayla örtüşmüyor
        Gürlek: Şahin’in sözleri dosyayla örtüşmüyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trabzonspor'dan Avrupa Ligi'ne veda!
        Trabzonspor'dan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı
        Sır perdesi aralanıyor mu?
        Sır perdesi aralanıyor mu?
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Eray Yazgan'dan transfer sözleri!
        Eray Yazgan'dan transfer sözleri!
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı