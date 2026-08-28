Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Samsun Yakakent'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 04:09 Güncelleme:
Yakakent ilçesinde N.A. idaresindeki otomobil, Samsun-Sinop karayolunda kontrolden çıkarak İ.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan T.A., Z.A., Y.A., G.A., Z.A., B.D.Ç., A.B.Ç. ve H.A. Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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