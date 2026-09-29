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        Haberler Gündem Güncel Göksun Hayvan Borsası şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

        Göksun Hayvan Borsası şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine hayvan borsası geçici olarak kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        Şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde hayvanlarda şap hastalığı görüldü.

        Göksun Belediyesi Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla hayvan borsasının faaliyetlerine ikinci bir emre kadar ara verildi.

        Kararla birlikte hayvan hareketliliğinin kontrol altına alınması ve hastalığın diğer hayvanlara bulaşmasının önlenmesi hedefleniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kahramanmaraş Haberleri
        #şap hastalığı
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