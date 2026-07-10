Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları yaylada buluştu
Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen geleneksel yıl sonu etkinliğinde buluştu
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 12:51 Güncelleme:
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından "Başkonuş Yaylası Şehit ve Gazi Çocukları Yıl Sonu Etkinliği" düzenlendi.
Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak ve aileler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi.
Programda çocuklar yüz boyama etkinliğine katılırken, halat çekme ve yumurta taşıma yarışmalarında eğlenceli anlar yaşadı. At binme etkinliğiyle farklı bir deneyim yaşayan çocuklar, uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Gün boyunca katılımcılara yemek ikramında da bulunuldu.
Programda çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu dikkat çekerken, etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
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