Serinlemek için Hazar Gölü'ne giren genç, boğuldu
Elazığ Sivrice'de bulunan Hazar Gölü'ne serinlemek için giren 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş, boğuldu
Giriş: 27 Temmuz 2026 - 00:57 Güncelleme:
Olay, dün akşam saatlerinde Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan ailesiyle birlikte ilçeye gelen Mehmet Ali Ateş (17), serinlemek amacıyla göle girdi.
Bir süre sonra suda gözden kaybolan Ateş'i göremeyen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
DHA'nın haberine göre, ekiplerin gölde yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Mehmet Ali Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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