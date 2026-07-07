Sıcak hava devasa yılanları ortaya çıkardı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sıcak havayla birlikte ortaya çıkan yaklaşık üç metre uzunluğundaki yılanlar görüntülendi
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 09:25 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Çınarköy Mahallesi'nde sıcak havanın her geçen gün etkisini artmasıyla yaklaşık üç metre uzunluğundaki iki yılan görüntülendi.
İHA'nın haberine göre vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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