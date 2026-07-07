Sıcak hava devasa yılanları ortaya çıkardı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Çınarköy Mahallesi'nde sıcak havanın her geçen gün etkisini artmasıyla yaklaşık üç metre uzunluğundaki iki yılan görüntülendi.

İHA'nın haberine göre vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.