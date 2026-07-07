Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sıcak hava devasa yılanları ortaya çıkardı

        Sıcak hava devasa yılanları ortaya çıkardı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sıcak havayla birlikte ortaya çıkan yaklaşık üç metre uzunluğundaki yılanlar görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 09:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        3 metrelik yılanlar dikkat çekti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Çınarköy Mahallesi'nde sıcak havanın her geçen gün etkisini artmasıyla yaklaşık üç metre uzunluğundaki iki yılan görüntülendi.

        İHA'nın haberine göre vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT Sinema - 4 Temmuz 2026 (Komedi Tarihini Değiştiren Gece: Saturday Night)

        "Batıda kan var" neden seyredilmesi gereken bir klasik? En iyi 5 mahkeme filmi hangileri? Sinema Yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema Habertürk TV'de.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da tarihi NATO zirvesi!
        Ankara'da tarihi NATO zirvesi!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Trump'tan kıymada indirim açıklaması
        Trump'tan kıymada indirim açıklaması
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        ABD'yi farklı yenen Belçika çeyrek finalde!
        ABD'yi farklı yenen Belçika çeyrek finalde!
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak