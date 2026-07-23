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        Haberler Gündem Şile'de 2 gün, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de yarın denize girişler yasaklandı

        Şile'de 2 gün, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de yarın denize girişler yasaklandı

        İstanbul'un Şile ilçesinde 2 gün, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise yarın dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:12 Güncelleme:
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        Bazı ilçelerde denize giriş yasağı

        Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, yarın ve 25 Temmuz Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

        Eyüpsultan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe sınırları içindeki plajlarda olumsuz hava ve deniz şartları (şiddetli rüzgar ve dalga) nedeniyle yarın denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

        Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle yarın denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

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