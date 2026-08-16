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        Haberler Gündem Şile’de denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi: 1 kişi aranıyor

        Şile’de denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi: 1 kişi aranıyor

        Şile'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 4'ü kurtarıldı. Açığa doğru sürüklenerek kaybolan A.M.(54)'yi arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 21:17 Güncelleme:
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        Şile'de deniz faciası: 1 kişi aranıyor

        Şile'deki olay, saat 15.15 sıralarında Şile Macera Parkı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren 5 kişi bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ KURTARILDI

        Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi denizden kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. ise gözden kayboldu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botla denizde arama çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı. A.M.’nin yakınlarının sahildeki bekleyişi sürerken, ekiplerin kayıp kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi

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