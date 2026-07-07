Sivas'ta iki ay önce inşaattan düşen işçi kurtarılamadı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaklaşık 2 ay önce inşaattan düşen işçi Şenel Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:34 Güncelleme:
Sivas'ta 2 ay önce inşaattan düşen işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ
AA'nın haberine göre olay; Taşköprü Mahallesi'nde inşaat işçisi olarak çalışan Şenel Çelik, 9 Mayıs'ta çalıştığı inşaatın ikinci katından zemine düşerek ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
CENAZESİ SUŞEHRİ İLÇESİNDE
Yakınlarına teslim edilen Çelik’in cenazesinin Suşehri ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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