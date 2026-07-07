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        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta iki ay önce inşaattan düşen işçi kurtarılamadı

        Sivas'ta iki ay önce inşaattan düşen işçi kurtarılamadı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaklaşık 2 ay önce inşaattan düşen işçi Şenel Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        İki ay sonra hayatını kaybetti

        Sivas'ta 2 ay önce inşaattan düşen işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ

        AA'nın haberine göre olay; Taşköprü Mahallesi'nde inşaat işçisi olarak çalışan Şenel Çelik, 9 Mayıs'ta çalıştığı inşaatın ikinci katından zemine düşerek ağır yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        CENAZESİ SUŞEHRİ İLÇESİNDE

        Yakınlarına teslim edilen Çelik’in cenazesinin Suşehri ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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