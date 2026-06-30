CHP'de mahkeme kararına itiraz mı var? Kim itiraz etti neden reddedildi? Kurultaya engel var mı yok mu? Parti içi dengeler değişiyor mu? Özgür Özel'in yol haritası ne olacak? CHP sorunlarını neden çözemedi? ABP ile temasları kim yürütüyor? CHP'de toplu istifalar olacak mı? Yeni Parti kurulması kaçın... Daha Fazla Göster

CHP'de mahkeme kararına itiraz mı var? Kim itiraz etti neden reddedildi? Kurultaya engel var mı yok mu? Parti içi dengeler değişiyor mu? Özgür Özel'in yol haritası ne olacak? CHP sorunlarını neden çözemedi? ABP ile temasları kim yürütüyor? CHP'de toplu istifalar olacak mı? Yeni Parti kurulması kaçınılmaz mı? Özel'e yakın isimler ayrılıyor mu? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Hukukçu Av. Yiğit Acar, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Gazeteci Ferhat Murat, Türkün Gazetesi GYY Mehmet Müftüoğlu, Notbir.com Yazarı Merve Şebnem Oruç ve Siyaset Bilimci Dr. İbrahim Uslu anlattı. Daha Az Göster