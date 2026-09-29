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        Haberler Gündem Güvenlik Adana'da polis baskınında dehşet! Tabancayla ateş açıp el bombasının pimini çekti

        Adana'da polis baskınında dehşet! Tabancayla ateş açıp el bombasının pimini çekti

        Adana'da iş yeri kurşunladığı gerekçesiyle aranan cezaevi firarisi, kendisini yakalamaya gelen polislere önce balkondan tabancayla ateş açtı, ardından el bombasının pimini çekerek teslim olmamak için direndi. Operasyonun ardından Mehmet Şirin Doğan ile el bombasını verdiği öne sürülen Hasan Çelik tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Polis baskınında bombanın pimini çekti

        Adana’da bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle aranan cezaevi firarisi Mehmet Şirin Doğan, polis ekiplerinin yakalamak için düzenlediği operasyonda silahlı direnişte bulundu. Balkondan polislere tabancayla ateş eden Doğan, evine giren ekiplere karşı el bombasının pimini çekerek teslim olmamak için direndi. Olayın ardından Doğan ve el bombasını verdiği öne sürülen Hasan Çelik tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 24 Eylül’de saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesindeki bir Apartmanı’nın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle aranan cezaevi firarisi Mehmet Şirin Doğan’ı yakalamak için saklandığı adrese baskın yaptı.

        Polisin geldiğini gören şüpheli, balkondan tabancayla ateş açtı. Ekiplerin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisi çevrede güvenlik önlemi alırken, diğer ekipler de dairenin kapısını açtı. Bunun üzerine Doğan, evin koridorunda beklerken el bombasının pimini çekip, teslim olmamak için direndi. Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da bu sırada tahliye edildi.

        EL BOMBASI KOLİ BANDIYLA MUHAFAZA ALTINA ALINDI

        Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı şüpheli, direnmeye devam edince zor kullanılarak yakalandı. Bomba imha uzmanları, şüphelinin elindeki el bombasının mandalını koli bandıyla bağlayıp, muhafaza altına aldı.

        Şüpheli Mehmet Şirin Doğan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Şüphelinin, ayrıca ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silah veya mermi bulundurma’ suçundan kaydı olduğu belirtildi. Sorguya alınan Doğan, yakalanmamak için böyle bir eylem yaptığını, el bombasını ise Hasan Çelik’ten aldığını söyledi.

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        EL BOMBASINI VERDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Şüphelinin ifadesi üzerine Çelik’in yakalanması için çalışma başlatan polis, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan polis, hakkında ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan kesinleşmiş 13 yıl 20 gün hapis cezası bulunan Hasan Çelik’i de gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen Çelik ise hakkındaki suçlamayı reddetti.

        İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Şirin Doğan ile Hasan Çelik, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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