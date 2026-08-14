ALES sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) sonuçlarını açıkladı
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 10:22 Güncelleme:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2 Ağustos'ta uygulanan 2026-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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