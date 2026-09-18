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        Haberler Gündem Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 kişi tutuklandı

        Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 kişi tutuklandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda, 8 şüpheliden 7'si yakalanarak tutuklandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 kişi tutuklandı

        Ankara'da FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde çalışma yapıldı. Bu kapsamda, örgütünün gaybubet evlerinde saklandıkları, bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları ve yardımda bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si düzenlenen operasyonla yakalandı ve tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın da titizlikle devam ettiği belirtildi.

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        #FETÖ
        #MİT
        #ankara
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