Ankara'da FETÖ operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde çalışma yapıldı. Bu kapsamda, örgütünün gaybubet evlerinde saklandıkları, bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları ve yardımda bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si düzenlenen operasyonla yakalandı ve tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın da titizlikle devam ettiği belirtildi.