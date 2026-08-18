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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 17 yaralı

        Antalya'da 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 17 yaralı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 6'sı turist, 17 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta duran araca tur minibüsünün çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        Zincirleme kazada 17 yaralı

        Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6’sı turist, 17 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Manavgat D-400 kara yolu Tekandız Mevkii’nde meydana geldi. Yusuf Yerli’nin kullandığı tur minibüsü, ışıklı kavşağa yaklaştığında kırmızı ışık yanınca duran Osman Nuri Yerdoğan’ın kullandığı araca arkadan çarpınca toplam 6 araç birbirine girdi.

        Yerli ve Yerdoğan’ın araçlarının yanı sıra ışıkta bekleyen Ali Dönmez’in kullandığı araç, Halil Çiftçi, Ali Damğacı ve Suat Özaydın yönetimlerinde araçlar kazaya karıştı.

        YARALI TURİSTLER HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Araçlarda büyük hasarın meydana geldiği kazada Macaristan uyruklu turistler Zlata Halusz, Sznezsanna Halusz, Kira Halusz, Vitalıj Halusz, Sandor Halusz, Ukraynalı Hanna Marianovych ile Osman Nuri Yerdoğan, Filiz Yerdoğan, Saadet Yılmaz, Ahmet Emir Yılmaz, Sedat Argan, Asya Argan, Aslı Argan, Suat Özaydın, Zeynep Özaydın, Ahmet Fırat Özaydın ve Yavuz Özaydın çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından Manavgat’taki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        KAYMAKAM İNCELEMELERDE BULUNDU

        Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Bölge Trafik İstasyon Amiri Başkomiser Mustafa Bozkurt ve Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Çetin kaza yerinde incelemelerde bulundu.

        Kaza sebebiyle D-400 Karayolu’nda ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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