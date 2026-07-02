Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı

        Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı

        Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, eski polis sanık Cemil Koç hakkında 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. Mütalaada Koç'un ayrıca, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'şantaj' suçlarından da cezalandırılmasını istedi

        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 12:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO

        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!

        Osmaniye'de, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 50 yaşındaki İrfan Tamer'in ardından hastanede tedavi gören 22 yaşındaki oğlu Yusuf Tamer de kurtarılamadı. Baba ile oğlunun ölümüyle ilgili olarak Sinan ve oğlu Alperen Tamer tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        18 yaşında, hayatın baharında... Ece Naz'a kıydılar!
        18 yaşında, hayatın baharında... Ece Naz'a kıydılar!
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti
        Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        "Marşımı istemediler"
        "Marşımı istemediler"
        Türkiye 11 ülke arasına nasıl girdi?
        Türkiye 11 ülke arasına nasıl girdi?
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı