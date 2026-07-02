Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, eski polis sanık Cemil Koç hakkında 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. Mütalaada Koç'un ayrıca, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'şantaj' suçlarından da cezalandırılmasını istedi
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 12:36 Güncelleme:
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ