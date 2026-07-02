Ayşe Tokyaz cinayetinde mütalaa açıklandı

Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!

Osmaniye'de, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 50 yaşındaki İrfan Tamer'in ardından hastanede tedavi gören 22 yaşındaki oğlu Yusuf Tamer de kurtarılamadı. Baba ile oğlunun ölümüyle ilgili olarak Sinan ve oğlu Alperen Tamer tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)