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        Bennu Gerede gözaltına alındı

        Katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Gerede gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        Bennu Gerede gözaltına alındı
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        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.

        DHA'da yer alan habere göre Gerede, gözaltına alındı.

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