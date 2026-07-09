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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağaçtan düşüp taburcu edilmişti... 79 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Ağaçtan düşüp taburcu edilmişti... 79 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Bolu'da ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan 79 yaşındaki İsmail Koç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen Koç, ertesi sabah yakınları tarafından hareketsiz halde bulunurken, sağlık ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        Taburcu oldu, ertesi gün ölü bulundu
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        Bolu'da, ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan İsmail Koç (79), kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Koç, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu.

        IHLAMUR TOPLARKEN DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre olay; Bolu'da meydana geldi. Bir apartman dairesinde tek başına yaşayan İsmail Koç, dün ıhlamur toplamak amacıyla çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

        EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Koç, akşam saatlerinde taburcu edildi. Evine dönen İsmail Koç, bu sabah yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde, İsmail Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Koç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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