Burdur'daki minibüs kazasında yaralanan kadın 24 gün sonra hayatını kaybetti
Burdur'un Ağlasun ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişiden Emine Keskin, tedavi gördüğü hastanede 24 gün sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor
Burdur'un Ağlasun ilçesinde minibüsün tarlaya uçması sonucu meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 24 gün sonra hayatını kaybetti.
8 KİŞİ YARALANMIŞTI
İHA'daki habere göre kaza; 21 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan Ş.A., S.K., A.K., Y.H., G.K., Ş.S. ve Emine Keskin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
24 GÜN SONRA KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Keskin, 24 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Emine Keskin'in cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilerek Sakarca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.