Burdur merkezli 6 ilde 750 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklama
Burdur merkezli 6 ilde 750 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis ağına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:34 Güncelleme:
Burdur merkezli 750 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İHA'daki habere göre, 6 Temmuz'da Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ilde gerçekleştirilen 750 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst ve adres aramalarında çok sayıda dijital materyal, para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı SIM kartlar ile soğuk cüzdanlar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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