Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Burdur merkezli 6 ilde 750 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklama

        Burdur merkezli 6 ilde 750 milyon TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklama

        Burdur merkezli 6 ilde 750 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis ağına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        750 milyonluk operasyon: 7 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Burdur merkezli 750 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İHA'daki habere göre, 6 Temmuz'da Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ilde gerçekleştirilen 750 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üst ve adres aramalarında çok sayıda dijital materyal, para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı SIM kartlar ile soğuk cüzdanlar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Macron, protokol kurallarını unuttu

        (İHA) 36. NATO Zirvesi kapsamında liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Karşılama sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmek istedi ancak Emine Erdoğan elinin öpülmesine izin vermedi

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Guardian: Trump kızmasın diye Dünya Kupası konuşulmadı
        Guardian: Trump kızmasın diye Dünya Kupası konuşulmadı
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu
        Evlilik sorularına yanıt
        Evlilik sorularına yanıt
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken 10 antik yeri
        Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken 10 antik yeri