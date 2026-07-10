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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da freni boşalan kamyonun karıştığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü 4 gün sonra hayatını kaybetti

        Bursa'da freni boşalan kamyonun karıştığı kazada yaralanan otomobil sürücüsü 4 gün sonra hayatını kaybetti

        Bursa'da freni boşalan kamyonun karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Alpay Kurt, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi yaralanırken, Kurt'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        4 gün sonra hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde freni boşalan kamyonun, başka bir kamyon ile 3 otomobile çarptığı kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Alpay Kurt, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

        KAMYONUN FRENİ BOŞALDI

        DHA'daki habere göre kaza; 6 Temmuz’da saat 09.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Bursa yönünde meydana geldi. Ramazan Ö. idaresindeki sac profil yüklü kamyon yokuş aşağı inerken iddiaya göre freni boşaldı.

        Ramazan Ö’nün kontrolünü kaybettiği kamyon, Salih K.’nin kullandığı otomobil ve Muharrem S. yönetimindeki otomobil ile Murat S. idaresindeki kamyona çarpıp ardından Alpay Kurt’un kullandığı otomobili de altına alarak sürükledi.

        Kupası kopan kamyon, refüje çarparak durdu. Diğer kamyon da bariyerlere çarptı. Kazada, kamyon şoförleri Ramazan Ö. ve Murat S. ile otomobil sürücüleri Alpay Kurt ve Salih K. ile yanındaki Hamide K. yaralandı.

        2’Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar Ramazan Ö. ile Alpay Kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 5 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan otomobil sürücüsü Alpay Kurt, tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, dün 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        TRABZON’DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Alpay Kurt’un cenazesi, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon’a gönderildi. Kurt’un cenazesi bugün Tonya ilçesindeki Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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