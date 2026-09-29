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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çektiği UFO görüntüleriyle tanınan Yalçın Yalman hayatını kaybetti

        Çektiği UFO görüntüleriyle tanınan Yalçın Yalman hayatını kaybetti

        Yıllarca gökyüzüne çevirdiği kamerasıyla sıra dışı görüntülerin peşinden giden Yalçın Yalman'dan acı haber geldi. Kumburgaz'da kaydettiği ve dünya çapında tartışmalara konu olan UFO görüntüleriyle tanınan Yalman, Çanakkale'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:07 Güncelleme:
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        UFO görüntüleriyle tanınmıştı! Acı haber

        2007 ile 2009 yılları arasında İstanbul Kumburgaz’da bir sitede gece bekçiliği yapan Yalçın Yalman, Marmara Denizi üzerinde farklı tarihlerde çektiği gökyüzü görüntüleriyle Türkiye ve dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

        İHA'nın yaptığı habere göre Yalman, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye Köyü’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yalman, aynı köyde toprağa verildi.

        KUMBURGAZ GÖRÜNTÜLERİ DÜNYADA GÜNDEM OLDU

        Yalman’ın gece bekçiliği yaptığı dönemde kaydettiği görüntüler, dönemin en çok konuşulan UFO vakalarından biri haline geldi. Kameraya yansıyan ve yapısal forma sahip ışıklı cisimlerin görüldüğü öne sürülen kayıtlar, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki UFO araştırmacıları tarafından da uzun süre incelendi.

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        Görüntülerin bir bölümü TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi bünyesinde teknik incelemeye konu oldu. İncelemelerde görüntülerde dijital müdahale bulunduğuna ilişkin açık bir bulguya rastlanmadığı yönündeki değerlendirmeler, dönemin tartışmalarını daha da büyüttü.

        Yalman ise görüntülerde yer alan cisimlerin dünya dışı varlıklara ait araçlar olduğunu savunarak, kayıtların UFO’ların varlığını ortaya koyduğuna inandığını ifade etti. Bu görüşünden yaşamının sonuna kadar vazgeçmeyen Yalman’ın görüntüleri, uluslararası UFO araştırmacılarının da ilgisini çekti.

        AYVALIK’TA DA KAMERASINI GÖKYÜZÜNE ÇEVİRDİ

        2010 yılında Ayvalık’a gelen Yalman, burada yaşadığı yıllarda da gökyüzü gözlemlerini sürdürdü. Kısıtlı ekonomik imkanlarına rağmen çekimlerine devam eden Yalman, zaman zaman ulusal televizyon kanallarına konuk olarak Kumburgaz’da yaşadıklarını, görüntülerini ve UFO iddialarını kamuoyuyla paylaştı.

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        İHA Muhabiri Suat Salgın da Yalman’ın Ayvalık’ta yaşadığı dönemde kendisiyle birçok kez sohbet etti. Salgın, Yalman’ın Kumburgaz’da yaşadığını anlattığı sıra dışı olayları ve görüntülerin hikâyesini bizzat kendisinden dinlediğini aktardı.

        Yalman, bu sohbetlerde de çektiği görüntülerin gerçek olduğundan kuşku duymadığını ve kaydettiği cisimlerin dünya dışı kökenli olduğuna inandığını dile getiriyordu.

        YILLAR GEÇTİ, KUMBURGAZ VAKASI TARTIŞILMAYA DEVAM ETTİ

        “Kumburgaz UFO Görüntüleri” olarak anılan kayıtlar, aradan geçen yıllara rağmen UFO ve günümüzde daha sık kullanılan adıyla UAP araştırmalarıyla ilgilenen çevrelerde tartışılmaya devam etti.

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        Vakayı dikkat çekici kılan unsurlardan biri, görüntülerin tek bir gecede değil, farklı tarihlerde ve uzun bir zaman diliminde kaydedilmiş olmasıydı. Yüksek yakınlaştırmayla çekilen bazı görüntülerdeki şekiller de yıllar boyunca farklı yorumlara konu oldu.

        Bazı UFO araştırmacıları kayıtları dikkat çekici vakalardan biri olarak değerlendirirken, görüntülerdeki cisimlerin ne olduğuna ilişkin farklı görüşler ortaya konuldu. Yalçın Yalman ise hayatının sonuna kadar kayıtların UFO’ları ve dünya dışı varlıkların mevcudiyetini gösterdiğine inandı.

        Yalman’ın vefatı, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Türkiye’de ve dünyada UFO araştırmalarıyla ilgilenen çevrelerde de üzüntüyle karşılandı. Yıllarca gökyüzünü izleyen Yalman, ardında dünya çapında tartışılan Kumburgaz görüntülerini bıraktı.

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        #ufo
        #ölüm
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