Cemal Enginyurt'un oğlu ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'u ve birlikte hareket ettiği Mehmet Sedat Erge'yi, "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 15:08 Güncelleme:
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