Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yıl önce idam edilen Menderes ve arkadaşlarını andı.

Erdoğan mesajında, "Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs’ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkûm edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, katledilmelerinin 65’inci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin" dedi.

KURTULMUŞ ANDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı 65. ölüm yıl dönümlerinde anarak, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Millet iradesine vurulan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayattan koparılan Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN MESAJ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet iradesine vurulan 27 Mayıs darbesinin ardından hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı, sözde yargılamalar sonucunda idam edilen Başbakan Adnan Menderes’i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 27 Mayıs’ın ardından yaşanan bu acı süreç, demokrasi tarihimizde derin yaralar bırakmıştır. Menderes’in, Zorlu’nun ve Polatkan’ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin iradesini savunmayı ve demokratik kazanımlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ: KARA LEKE

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"27 Mayıs darbesi, millî iradeyi vesayet altına almaya çalışan müdahaleler döneminin ilk halkası oldu. Ardından Yassıada, hukukun ve demokrasinin ağır yara aldığı, milletimizin hafızasına “Yaslıada” olarak kazınan bir zulmün sembolüne dönüştü.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Namık Gedik; 27 Mayıs’ın karanlık sürecinde millet iradesine yönelen vesayetin ve hukuksuzluğun bedelini ödeyen isimler oldu. Darbeler, muhtıralar ve vesayet girişimleri ise yıllar boyunca demokrasimize, hukukumuza ve ülkemizin kalkınma mücadelesine ağır bedeller ödetti.

Aradan geçen yıllar gösterdi ki; milletin gönlüne nakşedilen isimler unutturulamaz, zulmün bıraktığı kara leke zamanla silinmez.

Artık Türkiye’de millî iradenin üzerinde vesayet kurmaya, siyasete antidemokratik yollarla istikamet vermeye ve milletimizin tercihlerini yok saymaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu aziz millete bir daha Yaslıada’lar yaşatılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Hak yerini bulur, zulüm ise milletin vicdanında mahkûm olur. Bu ülkenin sahibi millettir; söz de karar da milletindir.

27 Mayıs’ın demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Namık Gedik’i hayırla, Fatiha’yla, rahmet ve dualarla yâd ediyorum.

Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin; mekânları cennet, makamları âli olsun."