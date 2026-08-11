Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/e0u1IBBHeF