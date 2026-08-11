Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 14:17 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan X hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan, "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ