Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında 'yağma' ve 'kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı
Giriş: 29 Eylül 2026 - 16:47 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İHA'nın haberine göre soruşturmanın, Yavuzyılmaz'ın yaklaşık 2 yıl TBMM'de danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Deniz Yavuzyılmaz'ın yaklaşık 2 yıl TBMM'de danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.
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