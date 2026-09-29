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        Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi hakkında soruşturma

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında 'yağma' ve 'kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 16:47 Güncelleme:
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        Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi hakkında soruşturma

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre soruşturmanın, Yavuzyılmaz'ın yaklaşık 2 yıl TBMM'de danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.

        Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Deniz Yavuzyılmaz'ın yaklaşık 2 yıl TBMM'de danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi.

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