Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ekrem İmamoğlu'nun ‘bilirkişi' davası 8 Aralık'a ertelendi

        Ekrem İmamoğlu'nun ‘bilirkişi' davası 8 Aralık'a ertelendi

        Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması savcı değişikliği nedeniyle 8 Aralık'a ertelendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 12:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Bilirkişi' davası ertelendi

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma, savcı değişikliği sebebiyle 8 Aralık'a ertelendi.

        İHA'daki habere göre; İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

        Bir önceki celse oluşturulan ara karar ile Ekrem İmamoğlu hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan dava açıldığı ve bu suçun ön ödeme kapsamına girdiği belirtilmişti. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun avukatları aracılığı ile ön ödeme yaptığı öğrenilmişti.

        REKLAM

        Duruşma, cumhuriyet savcısının değişmesi nedeniyle 8 Aralık'a ertelendi.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta yaptığı açıklamayla bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığın yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı anlatıldı.

        Hazırlanan iddianamede, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği kaydedildi.

        Soruşturma kapsamında adı zikredilen bilirkişinin 'müşteki' sıfatıyla verdiği ifadesine de yer verilen iddianamede, müştekinin İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını ve karalama kampanyasına maruz kaldığını söylediği, bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz işe imza atmadığını, sadece CHP değil diğer partilere ilişkin de birçok davada bilirkişilik yaptığını söylediği ve şikayetinin devam ettiğini söylediği aktarıldı.

        Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun ‘yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 10 Temmuz 2026 haberleri: Kremlin'den S-400 açıklaması, İtiraz gelmedi Kaan motorlarında süreç devam ediyor, LGS sonuçları açıklandı, HSBC altın tahminini düşürdü

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.KREMLİN'DEN S-400 AÇIKLAMASINATO Zirvesi'nde Türkiye açısından öne çıkan başlıklardan en önemlilerinden birisi F-35 açıklamalarıydı. Şimdi Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü için envanterinde bulunan Rus yapımı S-400 hava savun...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        ABD'de 58 milyon kişi için uyarı!
        ABD'de 58 milyon kişi için uyarı!
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        İran: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı
        İran: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı
        Galatasaray'da gündem Julio Enciso!
        Galatasaray'da gündem Julio Enciso!
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?