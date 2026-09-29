Erzurum’da gece saatlerinde etkili olan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Palandöken Dağları’nın zirvesi kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanırken, kayak merkezinin bulunduğu bölgede de yağış etkili oldu.

Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Erzurum şehir merkezinde dün gece yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı etkili oldu. 3 bin 126 metre yükseklikteki zirve yağış nedeniyle beyaza büründü. Sabah saatlerinde ise zirvede yoğun sis etkili oldu.

EJDER TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

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Kayak merkezinin 3 bin 176 metre rakımdaki tesisleri de yağıştan etkilendi. Ejder Tepesi olarak bilinen bölge karla kaplandı.

Yağış nedeniyle Erzurum'da sıcaklıklarda da önemli ölçüde azalma yaşandı. Meteoroloji verilerine göre Erzurum kent merkezinde en düşük sıcaklık 3,9 derece olarak ölçüldü.