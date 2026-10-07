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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Esenyurt'ta lisede bıçaklı kavga: 2 yaralı

        İstanbul Esenyurt'ta lisede bıçaklı kavga: 2 yaralı

        İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 16 yaşındaki A.Ç. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 14:07 Güncelleme:
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        Esenyurt'ta lisede bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı. A.Ç. (16) isimli öğrenci gözaltına alınırken yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

        DHA'daki habere göre olay; bugün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan lisede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., A.E.A. (15) ve E.E.A.'yı (14) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

        Yaralanan öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ç. ise gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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