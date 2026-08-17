Kocaeli'nin İzmit ilçesinde R.A. isimli erkek, boşandığı kadının yeni eşi M.K.'yi tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan R.A., hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta meydana geldi. R.A. isimli erkek, bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşinin evli olduğu M.K.'ye tabancayla ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan M.K. apartmanın önünde yere yığılırken, R.A. ise ardından apartmana girip aynı tabancayla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli R.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K.'nin cenazesi inceleme sonrası morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.