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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, sokak ortasında annesini bıçakla kovaladı

        Eskişehir'de cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, sokak ortasında annesini bıçakla kovaladı

        Eskişehir'de izinli olarak cezaevinden çıkan bir kişi, sokak ortasında annesini bıçakla kovaladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Annesini bıçakla kovaladı
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        Eskişehir'de izinli olarak cezaevinden çıkıp annesini bıçakla kovalayan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplere zor anlar yaşatan adam, "Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım" dedi.

        ANNESİNİ BIÇAKLA KOVALADI

        İHA'daki habere göre olay; sabah saat 04.30 sıralarında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izinli olarak cezaevinden çıkan bir adam, henüz bilinmeyen sebeple annesini sokak ortasında bıçakla kovaladı. Büyük panik yaşayan kadın, o saatlerde açık bulunan bir börekçi dükkanına sığındı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üstü çıplak olan adam, ekip arabasına bindirildiği esnada, "Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım" dedi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Haber çalışması yapmak için olay yerine giden basın mensuplarına da tepki gösteren şüpheli, ekip arabasının içerisini yumrukladı. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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