Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı

        Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı

        Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazanın şoförün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 09:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eskişehir'de kaza: 24 yaralı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

        Olay, Kütahya - Eskişehir kara yolunda, Kümbet kavşağı mevkiinde meydana geldi.

        İHA'daki habere göre kaza; Eskişehir'de meydana geldi. Yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada, otobüs içerisinde bulunan 24 yolcunun yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 15 Temmuz 2026 (Deprem Bağışları Ne Oldu?)

        AHBAP'ta ne, nasıl denetlendi? Haluk Levent neyin içinden çıkamadı? Ahbap soruşturması Haluk Levent'in zaaflarının sonucu mu? Haluk Levent ne demek istedi? Deprem bağışları suistimal mi edildi? Ahbap deprem bağışlarını ne yaptı? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Hay...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Konutta yılın en yüksek satışı
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Beyaz Saray'da bahis soruşturması
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 tutuklama
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        Kanada'daki yangınların dumanı New York'u kapladı
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        Çocuğunuzun ekran süresini azaltmanın 6 etkili yolu!
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        4x4 kriteri kimleri etkileyecek?
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        Tartıştığı eşinin bununu ısırıp koparttı
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        12. Yargı Paketi Meclisten geçti
        Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak
        Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak
        Çalışma ömrü uzadı
        Çalışma ömrü uzadı
        USK çiğ sütün fiyatını sabit bıraktı
        USK çiğ sütün fiyatını sabit bıraktı
        Avcı Telegram'da avladı!
        Avcı Telegram'da avladı!