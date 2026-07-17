Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı
Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazanın şoförün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 09:09 Güncelleme:
Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaralandı.
Olay, Kütahya - Eskişehir kara yolunda, Kümbet kavşağı mevkiinde meydana geldi.
İHA'daki habere göre kaza; Eskişehir'de meydana geldi. Yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada, otobüs içerisinde bulunan 24 yolcunun yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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