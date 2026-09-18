Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Hatun Aslaner’in ev sahibi olma hayali, iddiasına göre mahalleden tanıdığı bir kişinin kredi kartı vaadiyle hayatını altüst etmesiyle kabusa döndü. Eşiyle birlikte çeşitli kredi kartları çıkartan Aslaner, kartların kendilerine ulaşmadığını ancak bir süre sonra toplam borcun yaklaşık 1,2 milyon liraya ulaştığını öğrendi.

Borç nedeniyle karı-koca arasında çıkan tartışmada Hatun Aslaner eşini evden kovdu. Geçtiğimiz haftada ev kirasını ödeyemeyen kadını ev sahibi evden çıkarttı. 5 çocuğuyla birlikte babasının hayvan pazarının yanındaki ahırına kurduğu çadırda yaşamaya başladı.

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EV ALMA HAYALİYLE KANDIRILDI

İHA'nın haberine göre, Yunus Emre Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk sahibi Hatun (30) ve Mehmet Aslaner (40) çifti, ev almak için para biriktirmeye başladı. Bu sırada ev hayallerinden bahseden çifte, mahalleden tanımadıkları isminin Mesut olduğunu öne süren bir şahıs, 'Ben sizin komşunuzum, bankalarla çalışıyoruz. Size kredi kartı çıkartalım, oradan para çekip evinizi alırsınız' dedi.

Bunun üzerine o kişiye güvenen aile, bütün bilgilerini verdi ve o kişi aracılığıyla bankalarla görüşüp kredi kartı çıkarttı. Ancak bu sırada iddiaya göre kredi kartlarının hiçbirisi Aslaner ailesine ulaşmadı ve bir süre sonra aile toplam 1 milyon 200 bin liralık borçlu olduklarını öğrendi. İsminin Mesut olduğunu söyleyen şahsa ise aile ulaşamadı.

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YETERLİ KANIT BULAMADIĞINDAN ŞİKAYETÇİ OLAMADILAR

Yaşadığı süreci gazetecilere anlatan Hatun Aslaner kendilerine gelen kişinin kredi kartlarından para çekebileceklerini söylediğini belirterek, "Bize ismi Mesut olan bir adam geldi ama soyadını bilmiyoruz. ‘Kredi kartı çıkartıyoruz, siz de kredi kartlarınız olduğu zaman çekim yapabilirsiniz, ne hayaliniz varsa gerçekleştirebilirsiniz' dedi. Bizim de hayalimiz bir evimiz olmasıydı. Kredi kartlarını yavaş yavaş öderiz dedik. Benim adıma 5-6 tane kredi kartı çıkarttı. Eşimin adına da 3-4 tane kredi kartı çıkarttı. Ondan sonra adam ortadan kayboldu. Kredi kartlarımızın hepsi patladı" dedi. Yeterli kanıt bulamayan aile, polise gidip şikayetçi de olamadı.

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"RABBİM KİMSEYİ ÇARESİZ BIRAKMASIN"

Borçların ardından eşiyle arasında tartışmalar yaşandığını aktaran Aslaner, "Benim borcum yaklaşık 1 milyon, eşimin borcu 80 bin liraydı, şimdi 200 bin lira olmuş. Eşimle benim arama kavga girdi. Eşimi evden kovdum.

Ev sahibimde beni 1 ay idare etti ama onun da durumu olmadığı için evden çıktım. Bir aydır burada neler çektiğimi bir Allah bilir, bir de ben bilirim. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın" ifadelerini kullandı.

BABASI SAHİP ÇIKTI, AHIRA ÇADIR KURDU

Evden çıktıktan sonra babasının kendisine sahip çıktığını anlatan Aslaner, "Burası babamın ahırı ve koyun pazarıdır. Babamın burada bir atı vardı, atı da çalındı. Bana burada bir barınak yaptı. Tavuklar var, köpekler var. Çocuklarım enfeksiyon kapar diye çok korkuyorum. Gece vakti sarhoşu geliyor ve kavga ediyorlar. Burası sarhoşlarla doluyor. Bu yüzden dışarı çıkamıyoruz. Çok korkuyorum. Babam benim yanımda duruyor. Burada oturuyoruz ya da gözümüzü kapatıp yatıyoruz" dedi.

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"YENİ DOĞAN BEBEĞİME BİR BEŞİK BİLE ALAMADIM"

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını anlatan Hatun Aslaner, elindeki eşyaları satarak geçinmeye çalıştığını belirterek, "Artık satacak hiçbir şeyim kalmadı. Çamaşır makinemi sattım, televizyonumu sattım, elbise dolabımı sattım. Buzdolabım da bozuk ama onu da satacağım. Yeni doğan bebeğime bir beşik bile alamadım ve hiçbir ihtiyacını karşılayamadık. Çocuklarıma ne yazık ki düzgün bir hayat veremedim" diye konuştu.

"KAYMAKAMLIKTAN HABER BEKLİYORUM"

Yaşadığı zorlukların ardından Yüreğir Kaymakamlığı'na başvurduğunu aktaran Aslaner, kendisine ev bulunması konusunda yardımcı olunacağının söylendiğini de anlatarak, "Kaymakam Bey'den Allah razı olsun. ‘Kiralık ev bul, kurum yardım edecek' dedi. Evimi buldum ve kurumdan haber bekliyorum. Çocuklarıma harçlık da yatırdılar. Paranın yatmasını bekliyoruz, şu an işlemde" dedi.