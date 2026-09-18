Eyüpsultan'daki otobüs yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde bariyerlere çarpmasının ardından alev alan yolcu otobüsünde ağır yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazadaki can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul Eyüpsultan'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde çıkan yangında yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AA'nın haberine göre, 13 Eylül Pazar günü Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisindeki Işıklar Gişeleri'nde bariyerlere çarpan otobüste çıkan yangında yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren N.S. yaşam mücadelesini kaybetti.
CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, 7 yaralıdan 2'sinin tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde devam ediyor.
OTOBÜS BARİYERLERE ÇARPARAK ALEV ALDI
Metro Turizm firmasına ait Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayarak Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarpmış ve araçta yangın çıkmıştı.
YANGINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı.