FETÖ ile iltisaklı 2 bin 702 hesaba erişim engeli
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun (BTK) ortak çalışmaları neticesinde, son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2.702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır." açıklamasında bulundu
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:01 Güncelleme:
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