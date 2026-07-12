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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ ile iltisaklı 2 bin 702 hesaba erişim engeli

        FETÖ ile iltisaklı 2 bin 702 hesaba erişim engeli

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun (BTK) ortak çalışmaları neticesinde, son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2.702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        2 bin 702 hesaba erişim engeli

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